Il numero del soccorso è il 144, anche per Babbo Natale

LUGANO - «144, dove mando l'ambulanza?» Stavolta i soccorritori ticinesi sono dovuti intervenire per aiutare Babbo Natale, che a pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte si è infortunato. È quanto racconta il video della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanza (FCTSA) e prodotto da Rescue Media, voluto per augurare a tutti un buon Natale ma anche e soprattutto per ricordare che in caso d'emergenza il numero da chiamare è il 144.

Dall'inizio di quest'anno, gli operatori di Ticino Soccorso hanno risposto a oltre 41'000 chiamate. Ma c'è una parte dell'utenza che non è ancora a conoscenza del numero da comporre.

E l'infortunato Babbo Natale ce la farà a consegnare per tempo i regali? Sì, stavolta con l'aiuto dei soccorritori.

La FCTSA, lo ricordiamo, raggruppa tutti gli enti di pronto intervento sanitario della Svizzera italiana (Ticino e Mesolcina), la Fondazione Ticino Cuore e l'Accademia di medicina d'urgenza ticinese.

Rescue Media