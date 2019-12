Sussidio di centomila franchi per San Giorgio che si sgretola

LUGANO - Ne abbiamo parlato in ottobre, quando un fulmine ha colpito con forza la torre campanaria della chiesa di San Giorgio causando ingenti danni. In seguito erano giunte le rassicurazioni del Consiglio parrocchiale di Castagnola, secondo cui «la struttura è solida» e «la chiesa non sta crollando».

San Giorgio sarà più solido di quel che sembra, ma la recente radiografia, che troviamo in un messaggio appena varato dal Municipio, non è delle più rassicuranti. La Città intende infatti stanziare un credito di 98mila franchi per aiutare lo stesso Consiglio parrocchiale nella prima tappa dei lavori di risanamento.

Nel giustificare il sussidio il Municipio cita le analisi del team di progetto, aggiornate al 7 novembre, che «mostrano l’effettivo e preoccupante degrado strutturale. Gli studi hanno evidenziato una correlazione tra lo stato fessurativo strutturale dell’interno della chiesa e il dissesto in atto del muro in pietra a valle della terrazza Bellavista».

All’interno della chiesa, si legge nel messaggio, «sono state rilevate numerose lesioni, molte delle quali con andamenti verticali e sub-verticali che coinvolgono le murature portanti». Tranquillizza però il fatto che «dal colore scuro dei lembi interni delle lesioni è possibile osservare come il fenomeno di dissesto abbia origini non recenti». Inquieta invece la stabilità del terreno su cui poggia l’edificio e del muro che sostiene il terrazzo: «La presenza di fessurazioni e cedimenti diffusi - scrive il Municipio - porta a ipotizzare la presenza di un fenomeno ampio, che potrebbe riguardare non solo una singola porzione di terreno ma coinvolgere anche un aspetto più legato a un movimento complessivo della zona».

Questo il quadro di una chiesa già messa male, quando si è abbattuta la saetta che «ha peggiorato notevolmente la situazione», contribuendo però «ad accelerare le pratiche per i lavori di risanamento dell’intera area».

Foto Pezzani