Shopping natalizio in Italia? Domenica non ci saranno TILO

LUGANO - Ennesimo sciopero del trasporto ferroviario in Italia. E le manifestazioni natalizie d'oltre confine rischiano di subirne le conseguenze. Questa volta il disservizio è previsto dalle 3 di domenica 15 alle 2 di lunedì 16 dicembre. Trattandosi di giorno festivo, non saranno assicurate nemmeno le fasce orarie di garanzia, ma, soprattutto, i servizi TILO non circoleranno in territorio italiano. I TILO in territorio svizzero, invece, non saranno coinvolti.

In particolare, verranno soppresse in Italia e circoleranno solo fino al confine svizzero le linee TILO RE10, S10, S30 e S50 dalle ore 3 di domenica 15 alle ore 3 di lunedì 16 dicembre 2019.

I servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie).

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.