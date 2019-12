Quasi a tetto la nuova scuola dell’infanzia

TORRICELLA-TAVERNE - Proseguono a ritmo serrato i lavori sul cantiere della nuova scuola dell’infanzia di Torricella-Taverne, il progetto più importante messo in atto durante la Legislatura 2016-2020 e oggi finalmente visibile ad occhio nudo da tutta la cittadinanza.

Martedì 10 dicembre il Municipio - accompagnato dal proprio Ufficio Tecnico - ha partecipato a un’approfondita visita al cantiere guidata dal progettista responsabile, architetto Aldo Celoria (vincitore del concorso), e dai suoi principali collaboratori. Presente anche una delegazione della Protezione civile, che ha avuto un ruolo importante tanto per la contiguità degli spazi del nuovo rifugio - che verranno messi a disposizione, in tempo di pace, all’Istituto scolastico e alle Associazioni del Comune - che per il contributo finanziario alla realizzazione della nuova Scuola dell’infanzia.

Il Municipio ha espresso apprezzamento per quanto ha constatato sul posto ed è lieto di essere riuscito, dopo un dibattito protrattosi per oltre un decennio, a concretizzare un’infrastruttura di primaria importanza per tutta la popolazione.

Se non vi saranno altre interruzioni dovute a fattori esterni (come avvenuto durante il mese di novembre, caratterizzato da parecchie giornate di pioggia), a partire - molto probabilmente - dalla seconda settimana di gennaio del 2021, ossia fra poco più di un anno, la nuova Scuola dell'infanzia sarà pronta ad accogliere, in spazi moderni e luminosi, perfettamente attrezzati secondo tutti i dettami imposti dalle autorità cantonali coinvolte, bimbe e bimbi del nostro comune.

Il Municipio ringrazia ancora una volta pubblicamente tutte le persone coinvolte nel progetto e nella realizzazione del nuovo asilo, in particolare le commissioni del Legislativo, i gruppi politici e il Consiglio comunale, che hanno contribuito, lungo il percorso, a perfezionarlo e ottimizzarlo sia per quanto riguarda i contenuti che nei costi e nel suo impatto finanziario.