Ecco cosa ha irritato i consumatori ticinesi nel 2019

LUGANO - Chi non ha provato la frustrazione nel vedersi rifiutare la riparazione di un prodotto ancora in garanzia? Oppure nell'aver acquistato un prodotto online che però non arriva mai a destinazione? L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori – che comprende ACSI, FRC e SKS – presenta per il quarto anno consecutivo la classifica delle lamentele e dei reclami che le tre associazioni hanno ricevuto e trattato nel corso dell’anno.

Il dato ticinese - A livello ticinese le denunce totali raccolte nel 2019 sono state 2233. In prima posizione ci sono le controversie contrattuali (con problemi legati alla garanzia, fatturazione o consegna dei prodotti), mentre in seconda posizione ci sono le telecomunicazioni (in terza posizione a livello svizzero), con molte segnalazioni che riguardano le compagnie telefoniche. Sul terzo gradino del podio si trova invece il tema assicurazioni (quinte in Svizzera), con grande preponderanza delle assicurazioni malattia e dei temi legati alla salute.

Il dato nazionale - Dando un'occhiata a livello nazionale si riscontra una corrispondenza con la "prima posizione", dominata dalle controversie contrattuali (6365 denunce). Seguono i metodi di vendita scorretti (2944) e le problematiche legate al settore delle telecomunicazioni (1831).

Le denunce ricevute nel corso del 2019 da ACSI, SKS e FRC sono in totale, a livello svizzero, 17'614.

La classifica

1° Rango - 36% Controversie contrattuali relative ai consumi (garanzia, consegna, e-commerce).

- 36% Controversie contrattuali relative ai consumi (garanzia, consegna, e-commerce). 2° Rango - 17% Metodi di vendita scorretti (mancato rispetto dell’asterisco, false ordinazioni).

- 17% Metodi di vendita scorretti (mancato rispetto dell’asterisco, false ordinazioni). 3° Rango - 10% Controversie in materia di telecomunicazioni (costi poco trasparenti, modifiche contrattuali).

- 10% Controversie in materia di telecomunicazioni (costi poco trasparenti, modifiche contrattuali). 4° Rango - 7% Pratiche delle società d’incasso (richieste di spese aggiuntive esorbitanti).

- 7% Pratiche delle società d’incasso (richieste di spese aggiuntive esorbitanti). 5° Rango - 7% Assicurazioni, principalmente malattia (intermediari, chiusura dei portafogli delle assicurazioni complementari, aumento dei premi).

- 7% Assicurazioni, principalmente malattia (intermediari, chiusura dei portafogli delle assicurazioni complementari, aumento dei premi). 6° Rango - 5% Mobilità-energia-ambiente (obsolescenza programmata, trasporto aereo e biglietti dei mezzi pubblici).

Il restante 18% è rappresentato principalmente da problemi legati alla salute, all’alimentazione (in particolare le indicazioni sulla provenienza, gli imballaggi ingannevoli e la bassa qualità di alcuni alimenti), ai servizi finanziari, ai servizi pubblici, alla protezione dei dati e all’esposizione dei prezzi.

Denunce online - Vi è poi un altro dato, che riguarda le denunce online relative alle pratiche scorrette registrate tra il gennaio e il novembre 2019. Dal 2012, l'Alleanza ha messo a disposizione un modulo di segnalazione online per raccogliere reclami dei consumatori e presentare denunce penali contro le aziende che agiscono in modo abusivo.

Al primo posto, con un distacco dalle altre segnalazioni abbastanza significativo, troviamo le chiamate telefoniche commerciali non sollecitate e che non rispettano l’asterisco (689 segnalazioni che rappresentano il 61% delle 1136 totali). Vengono poi nell'ordine: