La pazza (e benefica) idea: da Berna a Chiasso a piedi

CHIASSO - Percorrere a piedi il tragitto che separa Berna da Chiasso. "Walk of Kraken", è questa la titanica impresa che prenderà il via venerdì (13 dicembre) alle 18.00 dal Mr. Pickwick Pub della capitale. Bruno Kraken, noto animatore della band punk rock chiassese Darlàvia, ha deciso di dare in questo modo il suo contributo all’iniziativa “Ogni centesimo conta”, organizzata in collaborazione con la Catena della solidarietà, che quest'anno si prefigge di raccogliere fondi destinati a progetti a favore di bambini vittime di negligenza, maltrattamenti e abusi in famiglia.

Attraverso il tunnel di soccorso - Il percorso che si snocciolerà lungo i 300 km che separano la capitale federale dalla cittadina di confine toccherà diverse località. Il tragitto prevede il passaggio da Langnau, Lucerna, Arth-Goldau, Svitto, Axenstrasse e poi via verso il Ticino. Per fortuna alla carovana - con lui si alterneranno dei marciatori di supporto - verrà risparmiato il Passo del San Gottardo: «Abbiamo il permesso di passare dal tunnel di soccorso», tira un sospiro di sollievo "il Kraken".

Turbo sieste da massimo mezzora - Per quanto riguarda il riposo, sono state calcolate in tutto sette ore di pausa, da distribuire lungo il percorso. «Prevedo di fare turbo sieste da 20-30 minuti, ma molto dipenderà dalla stanchezza accumulata e dalle condizioni meteo», spiega. Appoggiandosi - forte del certificato della Catena della Solidarietà - agli albergatori del posto: «Ma solo - sottolinea - quando ce ne sarà davvero bisogno».

Un contributo al chilometro - Tempo di percorrenza: 77 ore. Il limite per l'impresa è infatti fissato per le 23.00, ma l'obiettivo è di arrivare qualche ora prima. Fra le 20.00 e le 21.00. È possibile inoltrare le promesse di donazione, con un contributo calcolato al chilometro, presso il Murrayfield Pub di Chiasso e i locali gemellati. Oppure inviando un messaggio whatsapp al numero 078 6729776, specificando nome, cognome, indirizzo e l’importo al chilometro che si intende donare.

Dopo il Ticino, la Svizzera - «Grazie in anticipo a chi mi vorrà sostenere, accompagnare, o portare un saluto lungo le varie tappe. All’arrembaggio della nostra bella Svizzera per l’infanzia che soffre», è il messaggio lanciato dal Kraken a pochi giorni dalla sua partenza. Già lo scorso anno - ricordiamo - si era lanciato in una camminata chilometrica, percorrendo (sempre a scopo benefico) i 115 chilometri che separano Chiasso da Airolo, con l'intento simbolico di unire tutto il Cantone. Ora punta in alto, punta a unire un intero Paese.