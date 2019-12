Museo di storia naturale, si fa avanti la Leventina (di nuovo)

FAIDO - Il Museo cantonale di storia naturale si sposterà da Lugano a Locarno: lo aveva stabilito due anni fa il Consiglio di Stato. Ma sinora nulla si è mosso. Anzi, «il trasferimento del museo si rivela di difficile attuazione, perché gli spazi del Monastero di Santa Caterina presentano limiti e difficoltà di tipo tecnico, finanziario e procedurale». Lo sostiene il vicesindaco di Lugano, Michele Bertini, in un contributo pubblicato oggi sul quotidiano laRegione. E rilancia allora la possibilità di spostare lo spazio museale a Faido, opzione di cui si parlava già nel giugno del 2015.

I promotori per il trasloco del museo in Leventina si fanno quindi nuovamente avanti. «Non possiamo che rallegrarci di questa lucida valutazione della situazione» si legge in una nota, in cui vengono rinnovati i motivi a sostegno della candidatura di Faido: «Il posto ideale per il Museo cantonale di storia naturale è in mezzo alla natura; di facile accesso diretto con i mezzi pubblici; in una regione dove già non abbondano musei, sale da concerti, teatri, spazi per maxi-eventi». E c’è di più: «Come elemento di attualità, possiamo aggiungere il potenziamento della tratta ferroviaria del San Gottardo da parte della Südostbahn».

L’appello “Il museo di Storia naturale… nella natura” era stato lanciato nell’estate del 2016 da una ventina di persone. E nel frattempo ha raccolto oltre quattromila adesioni.