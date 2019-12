Novecento t-shirt per aiutare i bambini malati

LUGANO - Un record con uno sfondo solidale: vendere 900 t-shirt in un giorno per una buona causa. È la sfida lanciata da Logoletta, che mette in vendita novecento “magliette guida” il cui ricavato sarà in parte devoluto all’associazione Greenhope di Lugano.

Greenhope organizza attività di svago e divertimento per i bambini malati di cancro e le loro famiglie, per offrire momenti indimenticabili ai bimbi. Le donazioni provengono da fonti diverse. Il motto rimane chiaro e semplice: "Sports against cancer". Greenhope è una fondazione che coinvolge e sensibilizza la comunità sportiva. Si muove in due ambiti: la raccolta diretta di fondi (grazie a donazioni, sponsor, eventi, shop, Act for Hope) e l’investimento diretto dei fondi (attività per bambini malati e famiglie, giovani sportivi meritevoli/talentuosi).

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 13 alle 18 presso il Seven Lounge di Lugano.

Logoletta