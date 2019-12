Gli animali vanno online: nasce l’Instagram per cani e gatti

LUGANO – Proprietari di cani, gatti e quant’altro, unitevi. È l’appello lanciato da Mirko Cotti Piccinelli, 23 anni, e Anna Gianfreda, 18 anni, due giovani del Luganese che di recente hanno creato la pagina Instagram “ticino_animali”. «Abbiamo iniziato lanciando un concorso. Chi ha un cane o un gatto poteva mandarci la foto. Ne sono arrivate oltre 800».

Una missione nobile – Ma perché creare una pagina del genere? «Gli amanti degli animali sono tanti nella Svizzera italiana – dice Anna –. A livello ticinese su Instagram c’è poco o nulla. Era ora di fare qualcosa per gli under 30 amanti degli animali. Vogliamo aiutare le associazioni, condividendo le loro notizie e sostenendo eventuali raccolte fondi. Non solo. Se qualcuno ha avuto una cucciolata e vuole trovare persone a cui affidare i propri animali, con Instagram fa in un attimo».

Anche temi critici – Discorso analogo in caso di abbandono o maltrattamento. «Purtroppo si verificano tanti episodi del genere – riprende la 18enne –. È giusto sensibilizzare l’opinione pubblica e magari anche denunciare casi estremi. Idem per gli animali dispersi. Tratteremo anche i temi più critici».

Numeri di rilievo – In poco tempo “ticino_animali” ha già raggiunto numeri di rilievo. «In una decina di giorni – riprende la giovane e tenace amante degli animali – siamo arrivati a 1.340 follower, con 23.235 visite al profilo negli ultimi 7 giorni. Le proiezioni per il futuro? Almeno 50 nuovi follower al giorno. E ci piacerebbe anche pubblicare immagini divertenti, quiz, puntare sull’intrattenimento».

Il futuro è adesso – «Il potenziale dei social network in Ticino non è ancora sfruttato – commenta Mirko –. C’è un divario generazionale evidente. Me ne rendo conto quando i miei genitori mi vedono che smanetto su Instagram e pensano che perdo tempo. Mentre invece sto facendo un sacco di cose produttive».