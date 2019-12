Rosso di sera... bel tempo si avvera

LUGANO - Quello dell'Immacolata è un fine settimana all’insegna del sole. Come nella giornata di sabato, anche in quella di domenica i cieli saranno tersi e le temperature piuttosto gradevoli. Di che far felici organizzatori e visitatori dei numerosi mercatini natalizi organizzati nel nostro Cantone. Anche chi predilige gli appuntamenti serali e notturni potrà contare su un tempo asciutto, ma in questo caso deve mettere in conto temperature piuttosto rigide.

Per quanto riguarda la prossima settimana, perlomeno a sud delle Alpi, le condizioni meteorologiche non si discosteranno più di tanto da quelle del weekend. Il tempo sarà generalmente abbastanza soleggiato, con un leggero vento da nord. Solo nella giornata di mercoledì si assisterà a un addensamento della nuvolosità seguito da deboli precipitazioni con neve sopra gli 800-1000 metri di quota. Quanto alle temperature, alle basse quote le massime difficilmente supereranno i 10 gradi.

A nord delle Alpi e in montagna, soprattutto lunedì, il vento soffierà in maniera più marcata e la presenza di nuvole più frequente.