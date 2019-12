Processioni storiche, la prossima è la settimana decisiva

MENDRISIO - Le processioni storiche della Settimana Santa a Mendrisio e l'alpinismo sono in corsa per trovare spazio nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Le candidature presentate, in totale 41 di cui due elvetiche, verranno valutate a Bogotà a partire da lunedì.

Dal 9 al 14 dicembre in Colombia, in occasione del meeting annuale del comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, si terrà l'esame delle candidature per entrare a far parte del Patrimonio immateriale UNESCO.

Il dossier di candidatura delle processioni di Mendrisio è stato ufficialmente depositato presso l'UNESCO nel marzo 2018 dall'Ufficio federale della cultura (UFC).

Le processioni religiose nel "magnifico borgo" si svolgono ogni anno il Giovedì e Venerdì Santo. La processione del giovedì è dedicata alla rappresentazione della Passione e della Via Crucis, messe in scena da circa 270 figuranti. Quella del venerdì è più austera e solenne: oltre settecento cittadini, adulti e bambini sfilano portando in processione vari oggetti cerimoniali, accompagnati da corpi musicali e i famosi trasparenti.

Si tratta di dipinti traslucidi in tela montata su "casse" illuminate dall'interno. Eseguiti con una speciale tecnica risalente al Settecento, i "trasparenti" sono caratteristici delle processioni. La trasmissione di questo saper fare, impiegato sia nel restauro di oggetti centenari che nella creazione di nuove opere, rappresenta un elemento fondamentale della candidatura, aveva sottolineato a suo tempo l'UFC.

Alpinismo con Italia e Francia - La seconda candidatura proveniente dalla Svizzera, ma in collaborazione con Italia e Francia, riguarda l'alpinismo. Anche in questo caso il dossier è stato depositato nel corso del mese di marzo dello scorso anno.

Per la Svizzera la candidatura in collaborazione con altri Paesi non è una novità: a fine novembre 2018 l'UNESCO ha iscritto nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità la gestione del rischio di valanghe, un dossier presentato da Svizzera e Austria nel 2017.

Nel marzo di quest'anno invece Svizzera e Francia hanno depositato un dossier per quanto riguarda la meccanica degli orologi. Una decisione da parte dell'UNESCO dovrebbe essere presa il prossimo anno.