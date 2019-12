I radar stanno lontani dalle valli

BELLINZONA - La Polizia cantonale e le polizie comunali hanno diramato, come ogni venerdì, la lista dei controlli della velocità mobili e semi-stazionari previsti per la prossima settimana. Nel dettaglio, i radar saranno piazzati in quattro distretti su otto: Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese. Sono inoltre previsti quattro rilevamenti della velocità semi-stazionari a Osogna, Golino, Novazzano e Arzo.

Distretto di Bellinzona

Sant’Antonino

Arbedo

Bellinzona

Sementina

Distretto di Locarno

Ascona

Brissago

Porto Ronco

Distretto di Lugano

Agno

Manno

Bedano

Taverne

Lamone

Distretto di Mendrisio

Balerna

Morbio Inferiore

Controlli della velocità semi-stazionari

Osogna

Golino

Novazzano

Arzo