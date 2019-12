Meno drammi nei laghi e fiumi ticinesi

BELLINZONA - È un bilancio positivo quello tracciato in questi giorni dai responsabili della campagna di prevenzione “Acque sicure”, promossa dal Dipartimento delle istituzioni. Durante l’anno sono infatti stati registrati due annegamenti, un numero inferiore alla media dell’ultimo decennio.

«Gli sforzi di sensibilizzazione e le azioni concrete per scongiurare annegamenti nelle acque ticinesi non saranno mai troppi», ha sottolineato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. «Vorremmo che più nessuno perdesse la vita praticando uno sport nell’acqua o semplicemente mentre si gode il refrigerio dei nostri fiumi e laghi. Sappiamo che è un obiettivo ambizioso e non facilmente raggiungibile. Ma ci impegniamo in questa direzione», afferma il Consigliere di Stato.

Come detto, quest'anno si sono purtroppo verificati due incidenti mortali, avvenuti nei due maggiori laghi del Cantone: uno di questi legato all’attività subacquea, l’altro ha visto coinvolta una persona intenta ad operare sul motore della sua imbarcazione. Sui fiumi invece non sono stati registrati incidenti con esito letale.

Se i decessi sono stati pochi, gli infortuni sono comunque stati numerosi, causati in particolare da un’errata valutazione della portata delle acque dei fiumi. Analogo discorso vale per l’attività di canyoning, che interessa in massima parte cittadini stranieri che scelgono i fiumi ticinesi per le loro spettacolari particolarità legate a questa disciplina. Più incidenti e feriti dovuti anche a tuffi mal riusciti e a una sbagliata ponderazione della profondità dell’acqua nelle pozze.