«Coprite quell’autostrada di verde», lanciata una petizione

BELLINZONA - Copritela. Interratela. Spostatela in galleria. Insomma non fatecela più vedere. È questa la richiesta avanzata dal Partito socialista di Bellinzona che con una petizione chiede al Municipio di eliminare l’autostrada che taglia a metà il territorio della nuova Bellinzona. Un progetto definito “futuristico e coraggioso” e “che determinerà una svolta nella qualità della vita di tutti gli abitanti dei vari quartieri della Città di Bellinzona”.

Così viene spiegato nel comunicato diramato in mattinata: «Con questa petizione chiediamo al Municipio che l’autostrada non si veda più, ma soprattutto che non disturbi più al fine di ricucire le due sponde del fiume Ticino e mettere a disposizione della popolazione un’area verde integrata nel tessuto urbano e facilmente accessibile a piedi o in bicicletta a partire dalle adiacenti aree insediate. Si può parlare di copertura, di interramento o di spostamento in galleria. Diverse le forme ipotizzabili, l’obiettivo è togliere l’autostrada e rivalorizzare lo spazio».

Una richiesta che nasce dal fatto che «nell’ultimo ventennio il traffico è aumentato in maniera esponenziale e con il traffico è pure aumentato il rumore dell’autostrada. (...)Un’importante percentuale degli abitanti vive in prossimità di questo asse stradale e soffre per il rumore e per le emissioni di inquinanti».

Clicca qui per la petizione