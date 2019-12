In via Fontanone l’acqua sgorgava da ogni buca

AGNO - In una traversa di Contrada San Marco, ad Agno, sembrava di essere tornati indietro nel tempo. Quando le strade erano in terra battuta e la manutenzione si limitava solo a qualche puntuale intervento effettuato su iniziativa personale.

Fino a qualche giorno fa, via Fontanone - un nome che difficilmente potrebbe essere più azzeccato - era infatti tappezzata di buche che nei giorni di pioggia si trasformavano in pozze fangose. «Da diversi anni si trova in questo stato. Quando piove le buche si allargano sempre di più, e restano piene d’acqua per parecchio tempo», lamentavano alcuni residenti che utilizzano quotidianamente la strada. E anche quando la meteo è clemente i problemi non mancavano, visto che dal terreno si alzava «un polverone a non finire».

Per questo alcuni di loro si sarebbero rivolti più volte al Comune. Il quale, a loro dire, in questi anni «non avrebbe mosso un dito». Immobilismo rispedito ai mittenti dal segretario comunale Flavio Piattini, che da noi contattato precisa: «Attualmente la strada è ancora privata. Il trapasso al Comune è deciso da tempo, ma siamo in una fase di stallo dovuta a una vertenza con un condomino».

Un problema formale, insomma. Che però non ha impedito, proprio negli scorsi giorni, al Comune di intervenire. «Il Municipio fa il possibile per mantenere un minimo di decoro e con le piogge che ci sono state la strada è diventata particolarmente dissestata. Perciò abbiamo provveduto a sistemarla», spiega Piattini.

In primavera, assicura il segretario comunale, la volontà del Municipio è quella di procedere con la posa delle canalizzazioni e con la pavimentazione definitiva della strada.

lettore tio,.ch