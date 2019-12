“Fuori controllo”, inizia l’operazione di verifiche su persone e aziende

GORDOLA - Si chiama Operazione “Fuori controllo” e sarà portata avanti dal Municipio di Gordola insieme alla Polizia Intercomunale del Piano e con i funzionari dell’Ufficio Controllo Abitanti. L’obiettivo? Controllare in maniera capillare le persone e le attività economiche presenti sul territorio. Il perchè è spiegato in un documento che verrà consegnato a tutti gli abitanti in questi giorni, e dice: « Nel Comune di Gordola - che riveste una superficie di oltre 7 km2 – oltre 3’000 unità abitative ospitano circa 4'800 abitanti e più di 300 attività economiche di vario tipo. Il vasto territorio ed i numerosi cambiamenti che intervengono in esso rendono impossibile alle Autorità una visione diretta dei cambiamenti. (...) Di regola le informazioni devo giungere al Comune sia da chi viene ad insediarsi - per abitarvi, oppure per gestire un’attività economica - sia da chi è proprietario di locali dati a terzi o da chi ospita in casa propria nuove persone/attività». Le autorità ricordano pure che per le persone in arrivo, la notifica deve essere presentata personalmente, dato che per legge, chi soggiace all’obbligo di notifica (in caso di arrivo, di trasferimento all’interno del Comune o di partenza) e non vi adempie può essere oggetto della procedura di contravvenzione.

Il Municipio invita anche la popolazione ad essere collaborativa e a segnalare eventuali mutazioni o spostamenti. «Abbiamo deciso - spiega René Grossi, capodicastero sicurezza - di fare questa campagna perché ci siamo resi conto che non tutti i nuovi arrivati si iscrivono regolarmente al Controllo abitanti, ma soprattutto succede che i proprietari si dimenticano di notificare gli inquilini». Da qui il fuori controllo, che è anche un controllo fuori. Sul territorio. «Visto il periodo non vorremmo però che la gente si allarmasse tempestando il 117. Da qui l’avviso» conclude il municipale di Gordola.