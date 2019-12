La Città ringrazia i collaboratori e regala un giorno di festa

LUGANO - Come accade al termine di ogni anno, il Municipio ha condiviso oggi pomeriggio con la Commissione del Personale alcune decisioni rilevanti in ambito di risorse umane. In particolare, è stata prevista una gratifica straordinaria di 500 franchi per le collaboratrici e i collaboratori dell'Amministrazione con stipendio fino a 90'000 franchi lordi annui.

«L’impegno dell’Amministrazione - si legge in una nota stampa del Municipio - è stato rilevante lungo tutto l’arco dell’anno e si è accompagnato a un risultato particolarmente positivo, seppur ancora non strutturale, anche per quanto riguarda l’esercizio 2019».

È così che, per ringraziare collaboratrici e collaboratori, il Municipio ha deciso di attribuire la gratifica straordinaria con particolare attenzione ai salari meno elevati.

La gratifica viene versata ai collaboratori soggetti al ROD-Regolamento organico dei dipendenti, ai docenti e agli agenti di polizia soggetti alla LORD-Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (esclusi personale in formazione, programmi occupazionali e personale su chiamata), proporzionalmente al grado di occupazione e ai mesi lavorati nel 2019. Il versamento è previsto con lo stipendio del mese di dicembre.

Il Municipio ha inoltre deciso di concedere la giornata del 27 dicembre 2019 - in segno di riconoscimento per il prezioso lavoro svolto – quale giorno di riposo supplementare senza compensazione. Non da ultimo nel 2020, nell'ambito della prevista revisione del piano previdenziale, l’Esecutivo esaminerà la puntuale richiesta della Commissione del Personale, che chiedeva - in virtù della ristabilita situazione finanziaria - il ripristino della precedente ripartizione dei contributi di Cassa Pensione.