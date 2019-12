Rombo di motori e limitazioni al traffico con Telethon

LUGANO - In occasione dell'evento benefico organizzato da Telethon, sabato pomeriggio 7 dicembre, tornano i Babbo Natale centauri in quel del lungolago di Lugano.

Per l'occasione sfileranno nel centro cittadino numerosi motociclisti equipaggiati con abiti natalizi che si fermeranno successivamente nelle adiacenze di Piazza Rezzonico / Piazza Riforma.

Per motivi di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza, dalle ore 12.30 alle ore 17.00, il lungolago sarà percorribile unicamente in entrata e meglio da Paradiso in direzione di Cassarate, mentre il traffico che da Cassarate porta a Paradiso, sarà deviato in direzione della stazione di Lugano lungo la via Maraini e la via Besso.

Il trasporto pubblico di linea è garantito e svolgerà il normale servizio nelle due direzioni di marcia, considerato come lo scambio dinnanzi al Municipio sarà gestito da personale addetto in senso alternato.

I torpedoni turistici, potranno unicamente usufruire dell'apposita banchina presente su Riva Vela, solo per operazioni di carico e scarico turisti e visitatori. La sosta dei torpedoni in attesa, è possibile come da piano nel parcheggio fronte stadio lungo la via Ciani.

Considerato il periodo natalizio ed il conseguente aumento del traffico, la Polizia invita all'utilizzo di mezzi pubblici, pregando l'utenza di osservare le indicazioni del personale adibito alle deviazioni viarie.

Si invita inoltre a voler utilizzare le aree di posteggio designate e quelle consultabili sul sito della città di Lugano.