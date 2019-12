Gli studenti ticinesi tra i migliori al mondo

BELLINZONA - Promossi a pieni voti. Sono arrivati oggi i risultati dell'indagine Pisa 2018 sulla scuola. E il Ticino si piazza molto bene. Gli allievi nel canton Ticino hanno ottenuto prestazioni superiori alla media svizzera e alla media Ocse.

Nella classifica generale, il punteggio degli studenti ticinesi (496 punti) si piazza al dodicesimo posto su 79 paesi. In particolare il Ticino svetta in matematica (528 punti), battuto solo da Singapore, Macao e Hong Kong. Anche in scienze i nostri ragazzi hanno ottimi voti (502 punti), e mancano per pochissimo la top-ten.

Buoni risultati anche nelle lingue, mentre il punto debole rimane l'ortografia. L'indagine ha mostrato inoltre che gli allievi con condizioni socio-economiche migliori hanno più probabilità (l'82 per cento) di avere buoni voti in matematica, rispetto agli studenti di condizioni svantaggiate (42 per cento).

Lo studio - precisa il Decs - è basato su tre indagini e su dati raccolti durante un triennio (2016-18). È coordinata in Ticino dal Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi della Supsi. «I risultati presentano un ottimo bilancio e confermano quanto il sistema scolastico ticinese sia comparativamente più equo di molte realtà nel confronto nazionale e internazionale» conclude il Decs nella nota odierna.