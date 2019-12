Cittadinanza onoraria a Segre, Luino dice sì

VARESE - Mentre in alcuni comuni italiani si discute e persino ci si attacca per decidere se attribuire o meno la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, in quel di Luino l'onoreficenza sembra in arrivo senza troppe discussioni.

A proporla, assieme ad altri colleghi, il Consigliere comunale di minoranza Pietro Agostinelli. In quel di Luino la proposta è stata accolta all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre scorso.

«Questa iniziativa - sottolinea Agostinelli - mi ha portato a documentarmi su tale argomento e a scoprire una storia che non conoscevo, ripercorrendo tratti bui della nostra storia recente che mi hanno fatto crescere sia come uomo che come padre e amministratore. Cosicché tutti uniti, mettendo da parte le rispettive divergenze politiche e amministrative, siamo giunti a una importante e significativa volontà unanime e condivisa tra la minoranza proponente e la maggioranza consiliare su valori umani e civili fondamentali che dovrebbero essere alla base della nostra comune convivenza civile e sociale».