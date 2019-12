L’Avvento diventa social per regali di Natale “nostrani”

BELLINZONA - Questa mattina sono molti quelli che hanno aperto la seconda finestrella del calendario dell’avvento. Tra cioccolato, profumini, supereroi, boccette di rum e chi più ne ha più ne metta, il calendario è un’occasione per fare felici grandi e bambini, con creatività e un po’ di magia. E c’è chi ha deciso di crearne uno con l’obiettivo di promuovere i negozi e i piccoli commercianti ticinesi, proprio nel periodo più sensibile dell’anno in fatto di acquisti.

Sono le fondatrici di “Mini Me Explorer”, blog di viaggi e attività per famiglie. Concretamente «ogni giorno verrà aperta una casella nella quale ci sarà un premio offerto da un negozio/attività del Ticino. Verrà presentata la realtà e sarà sorteggiato un vincitore che potrà ritirare il premio direttamente in negozio».

«Sul nostro sito parliamo spesso di gite, attività e passeggiate da fare nel nostro cantone. Vogliamo presentare alle persone quello che c’è sul territorio ma magari è poco conosciuto - spiega la fondatrice Jennifer Blotti -. Abbiamo a cuore il Ticino e abbiamo deciso di appoggiare l’iniziativa “Insieme si può”». Si tratta della maxi campagna lanciata in favore dell’economia locale. L’appello della Federcommercio è rivolto ai consumatori affinché gli acquisti natalizi vengano effettuati in Ticino, per fare la differenza nella nostra economia.

“Mini Me Explorer”, dal canto suo, ha quindi deciso di creare il calendario dell’avvento social dando la possibilità alle realtà locali di proporsi ai ticinesi. «C’è chi offre prodotti dedicati ai bambini, come pure gioiellerie, ottici, negozi di artigianato, ristoranti. Si potranno vincere buoni massaggio, entrate al planetario, biglietti per assistere alle partite di hockey, orologi, giocattoli». Un calendario molto variato, insomma, per stuzzicare la curiosità e i gusti di tutti. E se non si vince, magari si trova un’idea regalo interessante per Natale.

Sotto l’albero quindi quest’anno troveremo più regali made in Ticino? «Penso che non si può risolvere il problema della fuga dei clienti organizzando calendari dell’Avvento, ma credo che piccoli passi fatti insieme e nuove idee possano migliorare la situazione e dare coraggio ad andare avanti - conclude Jennifer Blotti -. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto». E se i social media oggi hanno un grande potere, «magari altri blogger o influencer potrebbero aderire al progetto aiutando a promuovere le realtà locali».

Qui il link per partecipare al concorso