Frana rimossa, si torna a circolare

AGNO - Al lavoro tutta la mattina, per rimuovere i detriti staccatisi dalla parete di terra. Alla fine, è tornato a scorrere normalmente il traffico sulla strada cantonale tra Agno e Magliaso. Uno smottamento alle 6.30 di oggi aveva comportato un blocco della circolazione.

Nel primo pomeriggio - spiegano dalla Polizia cantonale - la frana è stata completamente rimossa. È stata diramata una revoca dell'allerta, con cui si avvisavano gli automobilisti delle deviazioni in loco. Come già riferito lo smottamento - avvenuto all'altezza della carrozzeria Lepori, non lontano dal Lido di Agno - non ha causato danni particolari a cose o persone.

È già il secondo cedimento, però, nel giro di poche ore. Solo ieri si era verificato un franamento a Coglio (Maggia). Dei massi si erano staccati dalla montagna precipitando a valle e distruggendo letteralmente il tetto di una casa. Fortunatamente senza conseguenze più gravi.