BELLINZONA - Lo scorso venerdì 29 novembre la Svizzera italiana ha potuto festeggiare otto nuovi specialisti del commercio al dettaglio. Ad ottobre, infatti, le candidate e i candidati hanno superato con successo l'esame di professione federale (livello terziario) e hanno quindi ricevuto il loro meritatissimo attestato presso l'Auditorium di Banca Stato a Bellinzona.

L'evento è stato moderato da Michele Bertossa, responsabile organizzazione esami ed è stato arricchito da due interessanti relazioni

di Massimo Ghezzi (Coordinatore Città dei Mestieri Svizzera italiana) e di Enzo Lucibello, Presidente DISTI (Distributori Ticinesi). Alla cerimonia ha pure presenziato Denise Fiechter, direttrice degli esami a livello svizzero. «Gli specialisti del commercio al dettaglio - precisa la Commissione per la Garanzia della Qualità (CGQ) in una nota - dispongono di conoscenze complete del loro settore e dirigono autonomamente l'area vendite. Sono in grado di comprendere il loro ambiente di lavoro e i fattori che lo influenzano in un contesto di ampie correlazioni. Hanno le competenze per agire in modo imprenditoriale».

Nel 2019 hanno partecipato agli esami 306 candidati di tutta la Svizzera con un tasso di successo dell’80%.