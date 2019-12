Butta una sigaretta, va a fuoco il cassonetto

MORBIO INFERIORE - Pompieri in azione questa mattina a Morbio Inferiore. Presso l'ecocentro di via Pascuritt un uomo avrebbe dato fuoco a un cassettone dell'immondizia. Le cause del gesto sono ancora da chiarire, ma si suppone che la persona in questione, residente nella zona, avesse problemi di natura psichica.

La Polizia cantonale conferma l'intervento, avvenuto verso le 8.30. Sul posto anche i pompieri di Mendrisio con due autobotti e la Croce Verde, ma non risultano feriti. L'incendio è stato circoscritto e domato piuttosto in fretta.