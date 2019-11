Si impegnano per il bene degli altri, premiati due ticinesi

LUCERNA - Fra Martino Dotta, Anna Maria Sury e Margaretha Rieser. Sono ben due (su tre) i ticinesi premiati per essersi distinti per il particolare impegno personale nei confronti delle persone.

I due premiati ticinesi - Il frate cappuccino Fra Martino Dotta, di Bellinzona, ha fondato la «Fondazione Francesco» per occuparsi delle esigenze della popolazione povera, sempre più numerosa. Anna Maria Sury, di Muralto, si impegna invece fin da bambina per le persone malate. Come promotrice dell'associazione "Turismo Inclusivo" permette a chi soffre di SLA di andare in vacanza grazie a un’assistenza completa.

E la bernese - Margaretha Rieser, di Dotzigen (BE), oltre a occuparsi della sua famiglia, offre regolarmente cura e sostegno alle donne sole e alle persone affette da disturbi mentali.

I tre premiati riceveranno diecimila franchi a testa dalla Fondation Sana. «Questo premio è stato conferito a tre persone che da anni si impegnano in maniera profonda e altruistica per il bene di altri consimili in Svizzera».

Con un montepremi di trentamila franchi il Prix Sana è il premio per la salute più ingente in Svizzera. I premi sono stati conferiti in occasione del Salone Swiss Handicap di Lucerna con il coordinamento del moderatore televisivo Nik Hartmann.

Si cercano candidati per il Prix Sana 2020 - In Svizzera è già iniziata la ricerca di assistenti silenziosi nel campo dell'assistenza sanitaria. Le nomination possono essere inoltrate fino al 31 marzo 2020. Tra tutte le candidature pervenute saranno sorteggiati tre buoni per un soggiorno in hotel del valore di 1000 franchi ciascuno. www.prix-sana.ch

