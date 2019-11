Delirio in Piazza Grande: si va a caccia di uno “spirito”

LOCARNO – Siamo agli sgoccioli. Dicembre sta per iniziare. E si entra nel periodo dell’Avvento. Tempo di consumismo, secondo alcuni. Ma in realtà il vero spirito del Natale resiste. Eccome. Tio/ 20 Minuti è andato a cercarlo tra chi frequenta Locarno On Ice, manifestazione varata circa una settimana fa e giunta ormai alla quindicesima edizione.

Bambini pieni di gioia – C’è chi si lascia andare a canti più o meno classici. Chi brinda in compagnia. Chi scherza sul presunto tasso alcolemico. I bambini sono gioiosi. Si respira un’aria distesa in Piazza Grande. Di spensieratezza. Davanti alle nostre telecamere c’è grandissimo entusiasmo. Un simpatico delirio. Gustose le casette di legno, in cui vengono servite varie prelibatezze. Spicca un “poco natalizio”, ma ottimo, fritto misto di pesce.

La magia dello “stare insieme” – Samantha Bourgoin, una delle organizzatrici dell’evento, è felice. «Ancora una volta siamo riusciti a proporre una manifestazione di qualità. A me personalmente piace il Natale. Ma non tutti hanno la fortuna di potere ricreare l’atmosfera natalizia a casa propria. Anche per questo è nato Locarno On Ice. Per fare in modo che tutti abbiano l’opportunità di festeggiare e di stare insieme».

Un luogo di incontro – E quello dell’aggregazione è un aspetto che emerge anche dal video di Tio/ 20Minuti. Con amici e colleghi di lavoro che si ritrovano attorno a un buon bicchiere di vino o di tè caldo. Tra le mitiche cupole e sulla pista di ghiaccio si dimentica qualsiasi cosa negativa. «Il pregio di questa rassegna – riprende Bourgoin – è quello di avere fatto riscoprire l’aspetto comunitario ai ticinesi, il desiderio di ritrovarsi e di stare insieme. Questo è un luogo di incontro tra più generazioni, qui non ti senti davvero mai solo».