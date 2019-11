Le birre artigianali ticinesi sono buone

BELLINZONA - Erano ben 30 i birrifici artigianali in Ticino lo scorso anno. Dall’anno precedente sono sorte 11 produzioni in più. Un prodotto che piace e che appassiona sempre di più. Il Laboratorio cantonale ha quindi avviato una campagna per monitorare la presenza di micotossine in questa categoria di bevande alcoliche.

Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da alcuni ceppi fungini che si formano durante la crescita delle colture e possono svilupparsi anche in seguito durante il deposito. La possibilità di passaggio di micotossine nella birra, usando cereali contaminati nel processo di fermentazione, è reale. L’Ocratossina A, acronimo OTA, è prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Se consumata si accumula nei reni e risulta particolarmente tossica per tale organo.

Sono state in tutto 22 le birre artigianali ticinesi prelevate presso i produttori e dal commercio al dettaglio. Il risultato? Le birre artigianali ticinesi esaminate sono esenti oppure presentano solo tracce minime (max. 0.06 µg/kg) di Ocratossina A, ampiamente sotto i valori massimi di 2 µg/kg fissati dall’ordinanza per altre bevande.

Questo risultato conferma che la birra è tra gli alimenti con il minor livello di contaminazione da questa micotossina come riportato nel Parere del gruppo di esperti scientifici dell’ESFA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) in merito all'ocratossina A negli alimenti.