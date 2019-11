Ventiquattro finestrelle per un Avvento diverso

LUGANO - Durante le Festività natalizie si è tutti un po' più buoni. È (anche) con questo spirito che è nato un calendario dell'Avvento sostenibile tutto ticinese. Un calendario virtuale, che dal 1° dicembre sarà disponibile sul sito www.sguardisostenibili.ch.

Dietro ogni finestrella del calendario si scopriranno iniziative e storie che parlano di socialità, ambiente, commercio equo, risparmio energetico e molto altro. Ogni giorno si troveranno anche

consigli di lettura, idee per regali sostenibili e un concorso con premi giornalieri “a km zero”.

Sui social verrà invece proposto un concorso di idee: i giovani, o meno giovani, potranno presentare uno slogan utile alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, l’inquinamento, la mobilità sostenibile, lo spreco alimentare, e altro. Ogni 6 giorni verranno premiati i 2 post con più visualizzazioni, mentre alla fine del periodo dell’Avvento tutti i partecipanti ai concorsi potranno vincere una bici offerta da Merida Bike.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di molti enti: dalle istituzioni (come il Dipartimento del Territorio), ai rappresentanti della società civile come il coordinamento sciopero per il clima promosso dai giovani. Quest’anno anche l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE sostiene l’iniziativa, legando ulteriormente il Calendario ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.