Ancora un po' di neve, ma non in pianura

LUGANO - Ultime piogge e poi... neve. Ma non a basse quote, almeno per il momento. È questa la nuova tendenza registrata dai meteorologi di Locarno Monti per i prossimi giorni.

Spazzate via le ultime nubi e piogge, in progressiva diminuzione da ieri, le prossime giornate dovrebbero essere piuttosto serene, almeno fino a domenica.

Diversa è la situazione in alta quota. Nevica, infatti, sopra i 1200/1500 metri dove nelle scorse ore sono caduti fino a 10 centimetri di nuova neve fresca. Almeno 5 centimetri dovrebbero cadere ancora oggi. E così sarà anche per i giorni a venire. Unica differenza è il livello delle precipitazioni nevose, gradualmente in calo, prima attorno ai 1100 metri e da domenica fino ai 900 metri.

Al momento comunque non si registrano particolari allerte e anche il livello di fiumi e laghi sta gradualmente calando. Il pericolo piene è infatti ormai scongiurato per Tresa, Ceresio e Verbano.