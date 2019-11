Condannato l'ex gerente che alleggeriva le buste paga

CHIASSO - Il giudice Marco Villa ha condannato ieri l'ex gerente di un negozio di alimentari in centro a Chiasso - e di un altro a Faido - a 18 mesi di detenzione (dedotti i 52 giorni di carcere preventivo già scontati), sospesi per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di 5mila franchi.

Il 56enne, che come riferiscono i quotidiani odierni, è riconosciuto colpevole di usura qualificata e appropriazione indebita, avrebbe dovuto versare salari netti complessivi pari a 340’997 franchi, ma nelle buste paga degli impiegati ne arrivarono solo 211’015 franchi. L’imputato - cittadino italiano residente nella regione - non ha quindi rispettato la retribuzione unitaria prevista dal Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (in vigore fino al 31 marzo 2013) e nemmeno quella stabilita dal contratto normale di lavoro per il settore della vendita (per negozi con meno di 10 addetti) applicabile sino a fine 2017.

I fatti risalgono al periodo compreso tra l’agosto 2014 e il giugno del 2017 e sono stati commessi ai danni di almeno 11 dipendenti.