«Onorevole Zanini-Barzaghi, sicura di essere al posto giusto?»

LUGANO - «Oltre a partecipare attivamente a un corteo non autorizzato nel quale si inneggia contro esponenti dell’esecutivo cittadino, raccoglie le firme contro una decisione politica in linea con la strategia decisa dal Municipio». Non le manda certo a dire l’UDC che, senza giri di parole, deplora il comportamento della municipale socialista, Cristina Zanini-Barzaghi. La sua colpa? L'aver raccolto firme contro la decisione cantonale in merito allo scalo cittadino. «Con le sue azioni - sottolinea l'UDC - viene meno al rispetto della carica che riveste».

«Il sistema politico svizzero - ricorda il partito democentrista - si regge sul principio di collegialità. Il quale presuppone che ogni decisione presa a maggioranza da un Esecutivo, che sia a livello comunale, cantonale oppure federale, sia in seguito sostenuta collegialmente da tutti i suoi membri».

L'UDC quindi incalza: «In Ticino questo principio è fin troppo spesso disatteso e calpestato, soprattutto a sinistra dove un Consigliere di Stato attacca le decisioni del Governo in cui siede sui social e una Municipale a Lugano, oltre a partecipare attivamente a un corteo non autorizzato nel quale si inneggia contro esponenti dell’esecutivo cittadino, raccoglie le firme contro una decisione politica in linea con la strategia decisa dal Municipio».

Per l’UDC, quello della municipale è «un atteggiamento irrispettoso non solo nei confronti delle istituzioni che rappresenta ma anche di tutta la cittadinanza». «La libertà d’opinione e il poter esprimerla liberamente - conclude -, sono principi costituzionali sacrosanti, ma scegliendo di candidarsi per il Municipio e accettando la carica, l’interessata era pienamente cosciente dei doveri che sarebbe stata chiamata a rispettare. D’altronde vi sono i partiti a cui si può tranquillamente delegare eventuali azioni politiche sul territorio».

Per tale motivo l’UDC si chiede se l’onorevole Zanini-Barzaghi «sia al posto giusto. Se ha tanta voglia di militare sul territorio in contrasto con il Municipio, del quale è parte, perché non si dimette e lascia il posto a qualcuno che avrà sicuramente più rispetto per quel ruolo e il principio che è chiamato a rispettare?»