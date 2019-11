«Non toglieteci quel treno», ma le FFS rispondono picche

LOCARNO - Ci hanno provato, ma senza successo. La raccolta firme per il mantenimento della corsa domenicale verso Zurigo (quella da aprile a ottobre e in partenza da Locarno alle 16:45) è terminata prima di aver raggiunto 600 sottoscrizioni.

All'appello, lanciato da studenti e non solo, le Ferrovie Federali Svizzere rispondono picche. Periodi "caldi" a parte (nei quali vengono appunto predisposte corse supplementari), per le FFS l’offerta di posti a sedere è considerata sufficiente. Viene inoltre sottolineata un'altra difficoltà, quella nel reperire macchinisti, ma anche treni a lunga percorrenza. Novità, in ogni caso, sono attese da dicembre 2020, grazie ai nuovi collegamenti che la società SOB, in collaborazione con le FFS, offrirà da Locarno a Zurigo e Basilea.

Qui di seguito la risposta integrale:

Premetto che l’elaborazione dell’offerta oraria è particolarmente complessa. Sono infatti numerosi gli elementi che le FFS devono considerare. Il traffico sull’asse nord-sud è in particolare una sfida molto impegnativa. La domanda varia notevolmente a dipendenza della stagione e del giorno della settimana. Inoltre è indispensabile considerare che, come già comunicato dai media nelle scorse settimane, le FFS devono attualmente far fronte a una carenza di macchinisti e disponibilità di treni della lunga percorrenza. Per questo motivo l’azienda deve cercare di utilizzare al meglio le risorse, concentrando il loro utilizzo proprio durante i periodi di maggiore afflusso stagionale della clientela.

Indipendentemente dalle considerazioni appena espresse, durante l’alta stagione e soprattutto nei fine settimana, dove vi è un numero maggiore di passeggeri, offriamo dei treni supplementari. Al di fuori di questi periodi registriamo un sensibile calo della domanda e, a parte alcune eccezioni, l’offerta di posti a sedere è considerata come sufficiente. Per esempio sui treni a lunga percorrenza in partenza domenica verso nord da Bellinzona – alle ore 16:32, 18:02 e 18:32 – vi sono numerosi posti liberi. Questo non giustifica pertanto l’introduzione del treno supplementare al di fuori dei periodi pianificati.

Riproporremo in ogni caso questo collegamento anche nel corso del 2020. Esso sarà sostituito dall’orario da dicembre 2020 dai nuovi collegamenti che la società SOB, in collaborazione con le FFS, offrirà da Locarno a Zurigo e Basilea ad ore alternate ogni ora sulla linea Panoramica del San Gottardo. A partire da quella data, e in coincidenza con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri, le FFS potenzieranno inoltre i collegamenti della lunga percorrenza grazie ai nuovi treni Giruno, con migliori coincidenze tra la linea TILO S20 e gli IC e EC a Bellinzona.

La ringraziamo per l’interesse dimostrato, assieme ai firmatari della sua petizione, nei confronti dei nostri servizi. Siamo volentieri a sua disposizione per incontrarla di persona se lo ritenesse necessario.