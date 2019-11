Un corridoio di luce illuminerà Piazza Luini

LUGANO - Un corridoio formato da ben duemila lampadine LED fatte a mano. È l'installazione "Alley of Light", che dal prossimo 30 novembre animerà Piazza Luini a Lugano, offrendo al pubblico un'esperienza spaziale unica.

"Alley of Light", ideata e realizzata dallo studio d'architettura olandese Serge Schoemaker Architects in collaborazione con DigiLuce, richiama e interpreta in chiave moderna gli stretti vicoli del centro storico di Amsterdam: al posto dei mattoni rossi e grigi, l'installazione ricreerà in Piazza Luini una stretta via delimitata da migliaia di lucine che cambiano intensità. Osservando e attraversando l'opera, il pubblico si ritroverà spettatore di un gioco di effetti di luce. La visita sarà accompagnata dalle musiche realizzate da Machinenfabriek/Rutger Zuydervelt.

L'installazione è stata creata in occasione dell'Amsterdam Light Festival 2014, manifestazione per la quale artisti, designer e architetti da tutto il mondo sono invitati annualmente a dare risalto alla città con giochi di luce. Negli anni è stata esposta anche al Norrköping Light Festival (Svezia, 2015), al Sea World International Light Festival (Cina, 2016) e allo Staro Riga Light Festival (Lettonia, 2017).

Con "Alley of Light" la piazza del LAC torna a essere uno spazio per presentare interventi artistici, dopo le installazioni "Impulse" (2016), "Loop" (2017) e "Prismatica" (2018).

L'inaugurazione di "Alley of Light" avrà luogo sabato 30 novembre alle 17. Ai presenti saranno offerti cioccolata calda e panettone. L'installazione sarà poi visibile e accessibile ogni giorno, fino al 6 gennaio 2020, dalle 16 alle 24.

©Serge Schoemaker Architects/Digiluce. Foto: Raoul Kramer