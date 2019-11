Ceresio esondato, ecco le immagini

LUGANO - Il Ceresio è uscito dal letto, e non tornerà "a nanna" prima di domani. Il picco dell'esondazione in corso è previsto per il pomeriggio di oggi, riferisce MeteoSvizzera. Il livello del lago è attualmente nella fascia di pericolo 3, come anche quello del fiume Tresa. Le immagini girate da Tipress alla foce del Cassarate parlano da sole. L'intera spiaggia è scomparsa sott'acqua.

Nel Sottoceneri è stata intanto revocata l'allerta di piena regionale: ma la situazione dovrebbe rientrare del tutto solo a partire da domani. Le precipitazioni sono in calo - scrive MeteoSvizzera - ed è prevista una lenta riduzione delle portate in entrata nei laghi ticinesi. Il livello del Verbano continuerà comunque a salire fino a domani mattina, quando raggiungerà il picco.

Le previsioni? A inizio settimana si dovrebbe assistere a un miglioramento piuttosto lento. Questo a causa dei suoli saturi e dello scioglimento della neve a quote superiori ai 1000 metri.