Ciclisti in città, 371 infrazioni in cinque giorni

LUGANO - Ben 371 infrazioni in cinque giorni. Tutte che riguardano ciclisti. È il risultato della campagna di prevenzione “Marcia a piedi” svolta dalla polizia Città di Lugano tra il 21 e il 25 maggio 2019.

Delle 371 infrazioni, 183 sono state commesse per circolazione in zona pedonale, 185 sul marciapiede, 3 per il mancato rispetto del semaforo rosso (nonostante si trattasse di prevenzione, questi ultimi ciclisti sono stati multati). I mezzi coinvolti? 246 biciclette, 104 e-bike under 25 km/h, 5 e-bike over 45 km/h e 12 monopattini elettrici.

La campagna di prevenzione - precisa la Città rispondendo all’interrogazione PPD e GG di fine settembre - ha dato i suoi frutti, in quanto nei successivi controlli le infrazioni sono risultate molto diminuite (un solo ciclista è stato sanzionato per essere passato con il rosso).

La polizia continua nella sua opera di sensibilizzazione dei ciclisti e «applicando il buonsenso procede a richiamare gli stessi al rispetto delle normative in vigore». Ma, conclude il Municipio, «questo atteggiamento non potrà comunque essere la regola in quanto alcune infrazioni, seppure lievi, dovranno essere giocoforza sanzionate per imporre il rispetto e la buona convivenza tra pedoni e biciclette».