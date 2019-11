Inhousecommunity Awards Ticino 2019, ecco i vincitori

LUGANO – Le eccellenze del mondo delle Direzioni Affari Legali in Svizzera sono state premiate ieri sera, durante la III° edizione degli Inhousecommunity Awards Switzerland. La serata si è svolta davanti ad una platea di circa 160 persone riunite al LAC Arte e Cultura di Lugano.

I partecipanti - Althea Group, Audemars Piguet, Azienda Elettrica Ticinese, Aziende Industriali di Lugano, CNH Industrial, Cornèr Banca, Credit Suisse, DITH, Dsquared2 Holding (Suisse), DXT Commodities, Ermenegildo Zegna, Fresenius Medical Care, Helsinn Healthcare, HERITAGE B.B.V,, lastminute.com, Mikron, Nestlé, Novartis, 3M, VF Corporation ecco le società i cui esponenti sono stati protagonisti della serata di Gala.

L’evento si pone l’obiettivo di mettere in luce l’eccellenza nel mondo degli affari legali interni in tutta la Svizzera. Durante la serata sono stati premiati i migliori In-House Counsel e Team svizzeri determinati in base all’analisi delle candidature ricevute e in base alla raccolta dei feedback dal mercato.

I vincitori - Per quanto riguarda i premi, l’In-House Team of the Year è stato conferito alla squadra di VF Corporation, mentre l’individuale In-House Counsel of the Year a Ricardo Cortés-Monroy di Nestlé.

Gli altri riconoscimenti sono stati conferiti in varie aree di business come segue:

Banking & Finance, il premio In-House Team dell’Anno è stato assegnato a Cornèr Banca, mentre il Team dell’Anno Regulatory Affairs a Credit Suisse; Healthcare, Chemical & Pharma, il premio In-House Counsel dell’Anno è stato assegnato a Kees Van Ophem di Fresenius Medical Care, mentre il premio Team dell’Anno va alla squadra di Helsinn Healthcare; nell’Energy & Trading il premio Counsel dell’Anno spetta a Graham Donnell di DITH, mentre il Team dell’Anno è quello dell’Azienda Elettrica Ticinese; nell’area Industry, Infrastructure & Construction, si aggiudica il premio come In-House Counsel dell’Anno Elmar Büth di 3M, mentre il Premio come Team dell’Anno va alla squadra di CNH Industrial. Nel Fashion, Luxury & Design l’In-House dell’Anno è Nicolas Burgener di Audemars Piguet, mentre il Team dell’Anno è quello di Ermenegildo Zegna.

Durante la serata sono state riconosciute anche le Leadership che si sono particolarmente distinte: sono stati premiati Christian Haitz di Heritage B B.V. per la Thought Leadership e Ford Shanahan di Althea Group per Innovative Leadership.

Infine, a Luca Marangoni di lastminute.com è stato riconosciuto il premio di Rising Star con l’assegnazione del premio In-House Counsel Rising Star.