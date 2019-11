A Pesciüm si scia dal 30 novembre

AIROLO - Grazie alle abbondanti nevicate fino a valle degli ultimi giorni, nel comprensorio di Airolo-Pesciüm la stagione invernale avrà inizio sabato 30 novembre.

Le condizioni meteo particolarmente favorevoli hanno infatti permesso di preparare anticipatamente tutte le piste, ma le previsioni avverse dei prossimi giorni non permettono l’apertura in sicurezza per il weekend alle porte.

Gli appassionati potranno così approfittare di due fine settimana di divertimento supplementari (30 novembre- 1. dicembre 2019 e 7-8 dicembre 2019). A partire dal 14 dicembre la stazione sarà invece aperta tutti i giorni fino al 13 aprile.

Per l’apertura anticipata saranno in funzione tutti gli impianti di risalita così come i punti di ristoro nel comprensorio: Ristorante Pesciüm, Châlet Ravina e bar Après-Ski La Chièuna.