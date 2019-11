«Revocate il premio alla carriera a Haber»

BELLINZONA - Revocare il premio alla carriera ad Alessandro Haber. A chiederlo, dopo lo scivolone dell'artista in occasione del festival del Cinema di Castellinaria, sono Angelica Lepori e Monica Soldini (MpS), in un'interrogazione rivolta al Municipio di Bellinzona. Il comune, infatti, è sponsor e sostenitore del festival.

«La recente vicenda delle battute volgari e sessiste pronunciate da Haber nei confronti della presentatrice e di tutte le donne in occasione della consegna del premio alla carriera all’attore (per altro già licenziato da un teatro di Bologna per molestie nei confronti di una 19enne) - sottolineano le due consigliere comunali - rappresenta una vicenda molto triste e preoccupante di come anche in certi ambienti il sessismo sia non solo tollerato, ma anche traghettato e accettato».

Per Lepori e Soldini la risposta del direttore di Castellinaria non fa che confermare quanto sopra: «L’atteggiamento di Haber non è stato “inopportuno”, come definito da Zappoli, ma assolutamente inqualificabile e inaccettabile e le scuse pronunciate a posteriori dallo stesso attore, non possono bastare».

Secondo l'interrogazione, insomma, «il sessismo, così come il razzismo e la xenofobia, devono essere denunciati. Il premio ad Alessandro Haber deve essere ritirato proprio per dimostrare come certi atteggiamenti e certi comportamenti non possono essere accettati».