Il LAC supera il milione di presenze

LUGANO - Ben 227 spettacoli, 9 esposizioni e oltre 500 eventi e iniziative hanno animato il centro culturale LAC da settembre 2018 ad agosto 2019, registrando una partecipazione di 280’721 persone. Un dato record che, sommato a quello delle prime tre stagioni (con una media di partecipazione intorno alle 250’000 presenze annue), proietta il LAC oltre un milione di presenze.

«Sono dati che mostrano il dinamismo dell’istituzione, la vitalità delle proposte culturali e la qualità del progetto di programmazione e mediazione culturale, che insieme determinano il successo del progetto» ha dichiarato stamani Roberto Badaracco, presidente del Consiglio direttivo. «Continuare a sviluppare questo eccezionale veicolo di diffusione della cultura a Lugano - ha aggiunto - diventa un nostro dovere imprescindibile, col fine di creare valore per la città, la regione e tutto il cantone».

Il successo del museo - I risultati della stagione sono stati spinti soprattutto dal MASI: la proposta espositiva ha infatti registrato 108’101 visite (34% in più rispetto alla media delle prime tre stagioni calcolate sullo stesso periodo). Un altro fattore è la crescita di partecipazione alle attività di mediazione culturale, che grazie a iniziative come l’installazione “The Origins” in Piazza Luini hanno coinvolto 42’132 persone. E poi si osserva un aumento degli eventi aziendali e privati organizzati da esterni negli spazi del LAC (25’549 persone).

Sala quasi piena per la musica - Il pubblico delle stagioni di musica classica e delle arti sceniche è rimasto sostanzialmente invariato: 106’410 spettatori, di cui 48’101 per la musica classica con una percentuale di occupazione media del 90% per i concerti in Sala Teatro. Per le arti sceniche, con 58’309 spettatori, l’occupazione è del 70%.

Pubblico perlopiù ticinese - L’offerta del centro culturale continua a coinvolgere in particolare persone provenienti dalla regione, così come già durante le prime tre stagioni. Il 90% del pubblico che assiste a concerti e spettacoli proviene infatti dal cantone. Per quanto riguarda le arti visive, queste ultime hanno registrato una crescita di pubblico grazie ai visitatori provenienti da fuori cantone (70%), in particolare dal resto della Svizzera (43%).

Archivio Tipress