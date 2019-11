Haber a Castellinaria: «Chiedo scusa a tutte le donne»

BELLINZONA - «Sono mortificato e sbigottito da quanto è accaduto». Dopo le polemiche attorno al suo intervento domenica sera a Castellinaria, arrivano le scuse ufficiali dell'attore italiano Alessandro Haber che proprio dal festival del cinema giovane ha ricevuto il premio alla carriera. «Le mie sono state delle battute assolutamente dette senza malizia, con lo scopo di strappare una risata - ha spiegato al telefono con la direzione del festival -. Ma mi rendo conto ora che in un contesto come quello di Castellinaria, attento in particolar modo quest’anno alla condizione femminile, le mie uscite possano essere state ritenute inopportune».

Nell'occhio del ciclone il comportamento sessista dell'attore durante la serata di domenica a Castellinaria. L'accaduto è stato rivelato da un commento apparso su la Regione, "Un vecchio allupato a Castellinaria", che rivela gli ammiccamenti di Haber nei confronti della presentatrice, Moira Bubola, ma anche commenti fuori luogo e doppi sensi. Sul palco Alessandro Haber ha spiegato alla platea di avere raggiunto il Ticino da solo, dichiarandosi a disposizione del gentil sesso per il post serata. E con la conduttrice ha cercato il contatto fisico, ha espresso apprezzamenti diretti sul suo seno e, rivolto al pubblico, ha detto che «qualcosa più tardi la ragazza gliel'avrebbe fatta», ricevendo da lei una secca risposta: «Se lo può scordare».

Il direttore artistico Giancarlo Zappoli ha spiegato di avere «premiato l'attore, non la persona». E di non essere intervenuto in sala in quanto «Moira Bubola si era difesa benissimo da sola e non aveva bisogno di un uomo che l'andasse a sostenere». L'eventualità di ritirare il premio all'attore bolognese non viene presa in considerazione dalla direzione di Castellinaria.

Alessandro Haber ora, tramite l'Ufficio stampa del festival, «chiede scusa alla presentatrice, al pubblico in sala e al Festival se qualcuno si è sentito urtato o offeso». E conclude negando l'intenzione di mancare di rispetto a qualcuno: «Le donne per me sono il motore della vita».