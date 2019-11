Cent'anni di proporzionale a Palazzo delle Orsoline

BELLINZONA - Una mostra per ricordare l'introduzione del sistema di voto proporzionale per l'elezione del Consiglio Nazionale, avvenuta 100 anni fa. È quanto hanno realizzato lo scorso anno i Servizi del Parlamento svizzero e inaugurato questa mattina a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona alla presenza del Consiglio di Stato e della Deputazione ticinese alle Camere federali.

Già nel 1891, il Ticino era stato il primo Cantone svizzero ad abbracciare il sistema proporzionale, per l'elezione del Gran Consiglio. Per questo motivo il nostro Cantone è stato scelto come prima destinazione della mostra "100 anni di proporzionale", che dopo la fine dell’allestimento inaugurale a Palazzo federale è destinata a trasformarsi in una proposta itinerante.

L'esposizione è composta da 15 colonne interattive, che ricostruiscono le dinamiche che portarono la Confederazione ad introdurre il sistema proporzionale per la ripartizione dei seggi in Consiglio Nazionale. Il biennio cruciale 1918/19, in particolare, è presentato in maniera ampia e approfondita attraverso mappe, filmati e documenti storici che riportano le visitatrici e i visitatori ai tempi dello sciopero generale in Svizzera e alla fine della Prima guerra mondiale.

La mostra è trilingue (italiano, francese, tedesco) e sarà presente al piano terra e al primo piano di Palazzo delle Orsoline fino al mese di giugno 2020. Potrà essere visitata gratuitamente (su prenotazione, per gruppi di almeno 5 persone), anche in abbinamento con la tradizionale visita guidata alla sede del Governo e del Parlamento ticinese.

Ti Press