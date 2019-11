Acquisti online tabù: «I regali comprateli in Ticino»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Farai acquisti tramite piattaforme online internazionali per Natale? Sì No Non so / altro Cosa pensi della campagna della Federcommercio? Giusto salvaguardare la nostra economia Fuori luogo Non so / altro [{"keyQ":"q_6sf5g6"},{"keyQ":"q_9iiea"}] Vota Risultati Farai acquisti tramite piattaforme online internazionali per Natale? Sì 37% (52 voti) 37% No 51% (72 voti) 51% Non so / altro 11% (16 voti) 11% Cosa pensi della campagna della Federcommercio? Giusto salvaguardare la nostra economia 58% (81 voti) 58% Fuori luogo 32% (45 voti) 32% Non so / altro 10% (14 voti) 10% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1403996,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"911101","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_6sf5g6":{"a":{"a_lvqxlc":"Sì","a_2pu8hk":"No","a_xayd9j":"Non so / altro"},"q":"Farai acquisti tramite piattaforme online internazionali per Natale?","t":"0"},"q_9iiea":{"a":{"a_lvqxlc":"Giusto salvaguardare la nostra economia","a_i2ygu":"Fuori luogo","a_fylj7":"Non so / altro"},"q":"Cosa pensi della campagna della Federcommercio?","t":"0"}}}

LUGANO – Non fate gli acquisti per Natale tramite Wish, Amazon e compagnia. Per favore, sostenete l’economia locale. Abbiamo bisogno di voi. È il commovente appello lanciato negli scorsi giorni dalla Federcommercio Ticino in vista dell’Avvento. «Non vogliamo demonizzare chi compra online – evidenzia Lorenza Sommaruga –. Anche questa è un’evoluzione del commercio. Però…»

Però?

«Parlando con colleghi che hanno piccoli negozi ci sentiamo sulla stessa barca della grande distribuzione. Non ce l’abbiamo con la grande distribuzione. Ma sono le grosse piattaforme online internazionali a crearci problemi. A prezzi stracciati».

C’è sfruttamento dietro a questi prezzi?

«Non lo so. Non posso dare risposte».

Circa il 75% degli svizzeri compra in rete, secondo le statistiche…

«È tanto. E la percentuale crescerà sempre di più. Con la nostra campagna “Insieme si può” cerchiamo un piccolo gesto da parte dei ticinesi».

Non è una richiesta che potrebbe risultare patetica?

«Mi spiace se qualcuno la pensa così. Ognuno è libero di fare le scelte che meglio crede. Però tante attività ticinesi sono a rischio chiusura. Lo vogliamo davvero? Abbiamo bisogno di un po’ di fiducia. Spesso, soprattutto nei piccoli negozi, il personale viene ridotto, con un conseguente peggioramento delle condizioni lavorative per chi resta a lavorare».

Qualcuno potrebbe decidere di andare a comprare i regali in Italia…

«Uno può fare ciò che vuole. È anche normale che una persona magari va a fare una gita in Italia e si ferma magari a fare acquisti. Occorre, però, smetterla di fare paragoni tra i prezzi della Svizzera e quelli dell’Italia. Anche perché noi abbiamo generalmente un potere d’acquisto maggiore e possiamo permetterci di acquistare in Ticino. Poi ci sono le eccezioni. Io capisco che ci siano famiglie che fanno fatica e magari scelgono di andare in Italia o di comprare online per questo motivo».

Quali sono le prime reazioni di fronte a questa vostra campagna?

«I commercianti sono tutti molto contenti. Per ora non sappiamo cosa ne pensano i consumatori. So però che tanti ticinesi sono affezionati ai loro negozi e alle loro tradizioni. Sono fiduciosa».