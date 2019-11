«Il termovalorizzatore non va ghiotto di plastica»

BELLINZONA - Il termovalorizzatore di Giubiasco è ghiotto di plastica? No, e pertanto non è vero che per alimentarlo si disincentiva il riciclaggio. È quanto ha risposto oggi il consigliere di Stato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio, a un’interpellanza sulla questione sottoscritta dai deputati MPS-POP-Indipendenti.

Anzi: «Il Consiglio di Stato ha di recente commissionato due studi sulle plastiche» ha osservato Zali. Il primo riguarda il progetto sperimentale di raccolta separata avviata a Bellinzona. «Si sta valutando quale siano i vantaggi economici ed ecologici». Per ora è noto che in Svizzera soltanto per alcune plastiche esiste un’economia circolare. «Per le altre non è chiaro quali paesi raggiungano e quale sia il loro destino». Il secondo studio riguarda l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili nell’ambito di eventi. «L’obiettivo è di fornire linee guida agli organizzatori».