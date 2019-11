Ecco dove c'è penuria di docenti

BELLINZONA - C'è penuria di docenti. La situazione, definita "potenzialmente critica", è stata rilevata nella scuola dell’infanzia e nel ricambio degli insegnanti di tedesco presso le scuole medie e le scuole medie superiori. Così, secondo la fotografia "scattata" dal Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) - su mandato del DECS del DFA e della SUPSI -, circa le stime previsionali del fabbisogno di insegnanti in Ticino fino al 2022/23.

Lo studio si è avvalso dei dati forniti a inizio 2019 dai docenti in carica riguardo a cambiamenti sicuri o probabili della propria situazione professionale durante il quadriennio 2019/20-2022/23.

Caratteristiche stabili - Le caratteristiche sociodemografiche e professionali degli insegnanti per i vari ordini scolastici sono relativamente stabili rispetto agli ultimi anni. In tutti gli ordini scolastici la professione si caratterizza per una certa stabilità, con la maggior parte di insegnanti che vanta un’esperienza superiore ai dieci anni (66.5% nelle scuole dell’infanzia, 59% nelle scuole elementari, 51% nelle scuole medie e 57% nelle scuole medie superiori).

Le carenze riscontrate - Per la scuola dell’infanzia, la formazione di nuovi docenti prevista per il quadriennio è appena sufficiente per permettere di supplire al fabbisogno rilevato dalle indicazioni delle docenti. Non è invece sufficiente per far fronte a uno scenario di crescita delle sezioni, né di un’eventuale introduzione di ulteriori docenti d’appoggio.

Pochi docenti di tedesco - Per la scuola elementare, l’offerta formativa regolare del DFA per il quadriennio, tenendo conto del numero di ammissioni attuale e del tasso di diplomati 2018/19, è ampiamente in grado di ovviare al fabbisogno stimato di docenti titolari e di appoggio. Per quel che riguarda la scuola media e le scuole medie superiori, il fabbisogno di insegnanti varia a seconda della materia. Per il tedesco preoccupa il divario tra il fabbisogno stimato (21 nuovi docenti sul quadriennio per le scuole medie e 9 per le scuole medie superiori) e le poche matricole annuali fin qui registrate.

Per quanto riguarda il fabbisogno per la scuola media la situazione potrebbe variare in funzione delle decisioni future relative all’introduzione dei laboratori di italiano, matematica e tedesco recentemente proposte dal Governo.

Per quanto riguarda invece il fabbisogno per le scuole medie superiori, esso dipenderà anche dalla revisione della griglia oraria del liceo attualmente in discussione in vista dell’introduzione dell’informatica quale disciplina obbligatoria.