I voli di linea hanno chiuso con 20'517 passeggeri

AGNO - Con le numerose cancellazioni e poi il definitivo fallimento di Adria Airways, non sorprende che per Lugano Airport il terzo trimestre del 2019 si sia chiuso con un calo dei viaggiatori pari al 27,6%. Sono infatti 20’517 le persone che tra luglio e settembre sono passate dallo scalo cittadino, secondo i più recenti dati dell'Ufficio federale di statisca. L’anno precedente erano ancora 28’354. Se si considera il periodo tra gennaio e settembre, la variazione rispetto all’anno precedente è del 20,1% (da 70'329 a 56'176).

È andato particolarmente male il mese di settembre, in cui il volo Swiss (operato da Adria Airways) è stato più volte cancellato. Il 30 settembre la compagnia aerea slovena ha poi dichiarato il fallimento, dopo che il velivolo era rimasto a terra per sette giorni consecutivi, per un totale di 56 voli cancellati da e per Agno. Il risultato? Nel mese in questione i viaggiatori sono calati del 40,9% (dagli 8’614 del 2018 ai 5’092 di quest’anno).

Dal fallimento di Adria Airways, come noto, allo scalo luganese non sono più presenti voli di linea. Swiss ha infatti rinunciato a quello su Zurigo: ha rispedito la concessione al mittente (all'Ufficio federale dell'aviazione civile) e poco giorni dopo ha introdotto il cosiddetto “Flugzug” (il collegamento ferroviario compreso nel biglietto aereo).

Ora il futuro dell’aeroporto è nelle mani del legislativo comunale di Lugano, che il prossimo 25 novembre si chinerà sul messaggio municipale per la ricapitalizzazione della società di gestione. Nel frattempo, lo scorso 4 novembre la maggioranza del Gran consiglio ticinese ha approvato l’aumento della quota di partecipazione del Cantone in Lugano Airport e alla seconda ricapitalizzazione. Una decisione contro la quale l’MPS ha annunciato il referendum.