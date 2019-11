«Anche la Nazionale si dimentica l'italiano»

LOCARNO - Il Forum per l’italiano in Svizzera ha deciso di scrivere una lettera all’Associazione svizzera di calcio (in particolare al presidente Dominique Blanc e al segretario generale Robert Breiter) per esprimere «delusione e amarezza». Oggetto della missiva: il mancato rispetto della terza lingua nazionale durante la partita Svizzera-Georgia di venerdì.

Tutti gli annunci ufficiali sono infatti stati effettuati in tedesco, francese e inglese, ma della lingua di Dante nessuna traccia: «Come se non fosse una lingua nazionale», lamenta Diego Erba, coordinatore del Forum.

La presa di posizione è stata inviata per conoscenza anche ai consiglieri federali Ignazio Cassis e Viola Amherd, all'allenatore della Nazionale Vladimir Petkovic e al direttore delle nazionali svizzere Pierluigi Tami.