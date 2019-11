Amianto killer, tutti uniti per la trasparenza

BELLINZONA - Le FFS, i sindacati (Unia, Sev e Transfair), la commissione del personale e la Suva hanno deciso di creare un gruppo di lavoro per «garantire la massima trasparenza» nell’ambito della questione amianto. È quanto emerge dall’incontro che si è svolto questa mattina.

Il tema dell’amianto alle Officine FFS di Bellinzona e presso le officine idroelettriche rimane di primaria importanza. Ma, si legge nel comunicato stampa della Suva, «a posteriori è risultato che il carattere eccessivamente tecnico delle risposte fornite unito a talune imprecisioni derivanti dalla necessità di tradurre il tutto dal tedesco all’italiano, ha contribuito a generare apprensione e confusione nelle maestranze».

Il gruppo di lavoro nasce proprio, quindi, dalla necessità di «portare la chiarezza e la trasparenza necessarie sulla situazione esistente».

In conclusione, la Suva ribadisce di non volere entrare in discussione a proposito di casi specifici e di non potere fornire dettagli su persone o imprese a causa di vincoli di natura legale.