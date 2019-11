UNESCO, le Commissioni nazionali riunite sul Ceresio nel 2020

LUGANO - Nel 2020, le Commissioni nazionali per l’UNESCO si riuniranno per la prima volta nel vecchio continente e lo faranno proprio a Lugano. La città sul Ceresio - come annunciato oggi a Parigi in occasione della 40esima sessione della Conferenza generale dell’agenzia ONU - è stata scelta quale sede per la settima Riunione interregionale.

«La Città di Lugano sostiene la missione e i valori dell’UNESCO, consapevole che l’impegno di tutti deve avere come obiettivo quello di intensificare il dialogo fra culture, creando luoghi di riflessione e diffusione nelle istituzioni, nella scuola e in tutte le realtà sociali ed economiche che danno forma alla nostra vita civica e relazionale», ha detto il sindaco Marco Borradori presso la sede UNESCO nella capitale francese.

Al congresso internazionale - che si terrà dal 25 al 29 maggio del prossimo anno - parteciperanno fra le 200 e le 300 persone, provenienti da tutto il mondo.