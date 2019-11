Antibiotici, il "fai da te" è pericoloso anche per l'ambiente

BELLINZONA - In occasione della settimana mondiale dedicata all’utilizzo prudente degli antibiotici (dal 18 al 24 novembre, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità), i Dipartimenti della sanità e della socialità (DSS) e del territorio (DT) hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione ad hoc, estendendo la tematica anche alla protezione ambientale. Come utilizzo l’antibiotico? Come mi comporto con le dosi che rimangono negli armadi? E perché non devo eliminarli gettandoli nella toilette? Tutte domande a cui l’iniziativa “a quattro mani” intende fornire risposte.

Il problema degli antibiotici è stato recentemente toccato a più riprese anche dalla politica cantonale. Lo scorso giugno, un’interrogazione (primo firmatario Tiziano Galeazzi) chiedeva al Governo di fare chiarezza in merito alla presenza di antibiotici nelle acque superficiali, nelle stazioni di depurazione delle acque fognarie e nei terreni agricoli.

«Oggi sappiamo che residui di antibiotici e batteri resistenti si possono riscontrare nell’ambiente e in particolare nei fiumi a valle degli impianti di depurazione delle acque», si legge in una nota congiunta dei due dipartimenti. Tramite alcuni ammodernamenti già previsti, nei prossimi anni la depurazione delle acque migliorerà ulteriormente, sottolineano inoltre DSS e DT, che ritengono «indiscutibile» che la riduzione alla fonte del consumo di antibiotici rivesta «un’importanza centrale anche per l’ambiente».

Per questo motivo, è importante utilizzare gli antibiotici «solo se prescritti dal medico, nella quantità descritta sulla ricetta e per la durata consigliata, evitando in assoluto il "fai da te"».