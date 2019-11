Neve: meno del previsto in Ticino, ma oltre Gottardo...

ZERMATT / BELLINZONA - La neve ha fatto il suo ritorno, in Ticino come oltre Gottardo. Se nel nostro Cantone le precipitazioni nevose hanno lasciato il segno meno del previsto - nell’Alto Ticino le nevicate hanno raggiunto basse quote, imbiancando anche il fondovalle, ma diverse località del Sopraceneri sono state risparmiate -, oltre il massiccio il paesaggio di questa mattina ha un aspetto decisamente più invernale.

È il caso del Vallese orientale, dove alcuni centimetri di neve si sono accumulati già a quote relativamente basse. Più in alto, a Zermatt - a poco più di 1600 metri di altitudine -, le strade oggi sono completamente bianche. Anche nel Grigioni il risveglio è stato immacolato. A Müstair - a circa 1250 metri - si contano diversi centimetri di neve al suolo. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato il vento, con raffiche che in montagna hanno superato i 160 chilometri orari.

Fine dell’allerta - L’allerta meteo si è conclusa alle 12 di oggi. Il resto della giornata in Ticino sarà prevalentemente asciutto e coperto, con qualche possibile rovescio sparso nelle ore pomeridiane. A basse quote le massime si fisseranno attorno ai 5-6 gradi.

Qualche precipitazione in più - scrive MeteoSvizzera - è invece attesa nelle regioni centrali e settentrionali del Grigioni. A basse quote sono previste temperature massime fra i 4 e gli 8 gradi, che potrebbero toccare i 10 nelle zone colpite dal favonio.

lettore 20 Minuten